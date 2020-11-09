Справа Омеляна: НАБУ скерувала обвинувальний акт до суду
НАБУ закінчило досудове розслідування кримінального провадження за фактом ймовірних незаконних дій ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба бюро.
Зазначається, що 6 листопада 2020 року обвинувальний акт скерувала до суду.
"Дії експосадовця кваліфіковано за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України ("Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах").
За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури", - заявили у НАБУ.
У відомстві підкреслили, що рішення Омеляна про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн.
"Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що на допиті у провадженні про зниження портових зборів, детективи НАБУ перекрутили його слова і пропонували підписати такий протокол.
19 червня детективи НАБУ повідомили про підозру Омеляну у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.
Дії Омеляна кваліфікували за ч.2 ст.211 ККУ (видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах).
Слідство вважає, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення майже усіх портових зборів на 20%, проте один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною держбюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.
Омелян наголосив, що знизив на 20% портові збори для збільшення товаро/вантажопотоку і що завдяки цьому морська галузь продемонструвала у 2018-2019 роках ріст більше, ніж на 20%, і росте досі.
25 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
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