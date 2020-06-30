Омелян звинуватив НАБУ в перекручуванні його слів на допиті

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що на допиті у провадженні про зниження портових зборів, детективи НАБУ перекрутили його слова і пропонували підписати такий протокол.

Джерело: інтерв'ю Омеляна Цензору.

Пряма мова: "Допит був взагалі дивовижний. Я перший раз таке бачив у своєму житті, адвокат був теж шокований. Нам задають питання, ми даємо свої відповіді. Потім нам читають текст наших відповідей – детектив же набирає – а там абсолютно інше. Просто абсолютно інше. І він так дивиться на нас: та ні, ви ж так говорили. – Ми так говорили?!

Ідея була в чому? Що, в баченні НАБУ, мої відповіді на питання повинні бути наступні: так, я, Омелян Володимир Володимирович, міністр інфраструктури, у мене виникла злочинна ініціатива знизити портові тарифи і збори, я закрився в кабінеті, підписав наказ і знизив на 20%, чим свідомо завдав збитків держбюджету. Крапка. Розписався. Справу розслідувано, перший міністр у в'язниці.

Так було в "моїх" відповідях, так вони хотіли подати".

Деталі: За словами Омеляна в протоколі допиту були зовсім не його слова, і "добре, що взяв адвоката, хоч свідок є, а не слово проти слова".

Він додав, що відмовився підписувати такий протокол, після чого детектив запропонував "поправити".

За словами Омеляна, представник НАБУ "був засмучений, тому що думав, що дурник прийшов, сам на себе дасть свідчення і підпише".

Передісторія:

19 червня детективи НАБУ повідомили про підозру Омеляну у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Дії Омеляна кваліфікували за ч.2 ст.211 ККУ (видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах).

Слідство вважає, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення майже усіх портових зборів на 20%, проте один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною держбюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

Омелян наголосив, що знизив на 20% портові збори для збільшення товаро/вантажопотоку і що завдяки цьому морська галузь продемонструвала у 2018-2019 роках ріст більше, ніж на 20%, і росте досі.

25 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Українська правда