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SkyUp закрила маршрут Запоріжжя-Київ

Субота, 7 листопада 2020, 15:47
 

Авіакомпанія SkyUp до кінця зимового розкладу 2020/2021 років закрила внутрішній маршрут Запоріжжя-Київ.

Про це повідомляє avianews.com.

Згідно з даними системи бронювання лоу-коста, останній переліт в цьому році з Києва в Запоріжжя відбудеться 9 листопада, із Запоріжжя до Києва - 10 листопада.

Видання повідомляє, що в розсилці, яку отримали пасажири, SkyUp назвав причиною скасування рейсів "погіршення епідеміологічної ситуації та посилення карантину, а також значне зниження попиту на авіаперевезення".

Повернення коштів за квитки авіакомпанія виконає на баланс, якщо бронювання оформлялося через сайт SkyUp. Пасажири можуть використовувати кошти з електронного рахунку на покупку нових квитків і послуг або замовити виведення коштів на карту.

 "Якщо квиток на скасований рейс оформлявся через агентство, мандрівникові слід звернутися за місцем придбання квитків для уточнення процедури повернення грошей", - резюмують в avianews.com.

Нагадуємо:

Авіакомпанія "Роза Вітрів" в кінці жовтня закрила внутрішній маршрут Запоріжжя-Київ.

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