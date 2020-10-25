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"Роза Вітрів" закрила маршрут Запоріжжя-Київ

Неділя, 25 жовтня 2020, 17:10
 

Авіакомпанія "Роза Вітрів" в кінці жовтня закрила внутрішній маршрут Запоріжжя-Київ.

Про це повідомляє avianews.com.

В авіакомпанії заявили, це сталося з комерційних причин. Там не змогли уточнити, чи планує в майбутньому авіакомпанія повернутися на цю лінію.

Пасажири, які встигли купити квитки на скасовані рейси, можуть безкоштовно перебронювати вильоти на альтернативні маршрути, наприклад, з Дніпра до Києва, додав в службі підтримки.

"До недавнього часу лінію Запоріжжя-Київ обслуговували відразу три авіакомпанії.  Крім "Рози Вітрів", польоти в аеропорт Бориспіль виконував SkyUp. Також на лінії представлена ​​"Мотор Січ" з рейсами в інший київський аеропорт - Жуляни ", - пише видання.

На даний момент авіакомпанія залишила в зимовому розкладі внутрішні рейси з аеропорту Бориспіль до Львова, Івано-Франківськ, Одесу, Миколаїв, Херсон, Дніпро і Харків.

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