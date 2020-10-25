"Роза Ветров" закрыла маршрут Запорожье-Киев

Авиакомпания "Роза Ветров" в конце октября закрыла внутренний маршрут Запорожье-Киев.

Об этом сообщает avianews.com.

В авиакомпании заявили, это произошло по коммерческим причинам. Там не смогли уточнить, планирует ли в будущем авиакомпания вернуться на эту линию.

Пассажиры, которые успели купить билеты на отмененные рейсы, могут бесплатно перебронировать вылеты на альтернативные маршруты, например, из Днепра в Киев, добавил в службе поддержки.

"До недавнего времени линию Запорожье-Киев обслуживали сразу три авиакомпании. Помимо "Розы Ветров", полеты в аэропорт Борисполь выполнял SkyUp. Также на линии представлена "Мотор Сич" с рейсами в другой киевский аэропорт — Жуляны", - пишет издание.

На данный момент авиакомпания оставила в зимнем расписании внутренние рейсы из аэропорта Борисполь во Львов, Ивано-Франковск, Одессу, Николаев, Херсон, Днепр и Харьков.