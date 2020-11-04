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Голова Фонду держмайна звинувачує нардепа Холодова у тиску

Середа, 4 листопада 2020, 19:55
 

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов здійснює "протизаконний тиск" на Фонд державного майна.

Про це написав голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook.

"Холодов трубить на всі сторони, що приватизація "Дніпра" була незаконною, бо гроші за нього дали якісь не такі. Інформую: перевірка походження грошей, за які купили готель, в жодному разі не є справою Фонду держмайна, поки існує фінмоніторинг та правоохоронні органи", - написав Сенниченко.

За його словами, Фонд скерував десятки листів до компетентних органів, щоб всі операції було перевірено. 

"Так чи інакше, завданням Фонду є захистити інтерес держави... І точно так же сумлінно він слідкуватиме за тим, щоб інвестиційні обов’язки по готелю були виконані… І саме це заважає нам робити нардеп Холодов", - додав Сенниченко.

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Економічна правда

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Фонд держмайна приватизація Верховна рада

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