Инвестфонды Порошенко и Кононенко подписали документы о продаже Тигипко "Кузни"

Корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК", акционерами которых являются соответственно президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, 15 ноября подписали пакет документов о продаже ЗАО "Завод "Кузница на Рыбальском" с новым владельцем - компанией "Эвинз лимитед" из группы "ТАС", конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.

Об этом говорится в сообщении инвестфондов, передает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что стоимость проданных акций является коммерческой тайной. Средства от покупателя будут поступать юридическим лицам продавцов отдельными траншами по согласованному сторонами графику.

В релизе также отмечается, что подготовку соглашений сопровождала "Эрнст энд Янг" - одна из крупнейших международных аудиторских групп.

"Соглашение по "Кузне на Рыбальском" следует рассматривать как один из шагов по реализации задекларированного Петром Порошенко намерением полностью отделить бизнес от политики. Ранее, как известно, он передал корпорацию "Рошен" в доверительную собственность всемирно известной компании "Ротшильд", - сообщили в пресс-службе Администрации президента в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" с просьбой прокомментировать сделку.

В АП также отметили, что после того, как Порошенко как физическое лицо получит доход от продажи акций, он, согласно действующему законодательству, отобразит его в электронной декларации. Также им будут оплачены все налоги и сборы.

По итогам 2017 года ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" увеличило чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом - до 18,62 млн грн, чистый доход возрос в 6,6 раза - до 776,18 млн грн.

В условиях внешней агрессии предприятие освоило производство новых разработок оборонного назначения, среди которых - 40 мм гранатомет УАГ-40 с отечественной оптикой, боевые модули для бронетехники ОБМ, БМ "Скорпион". В 2015 предприятие приступило к работам по созданию двух новых бронемашин - 10-тонной БКМ "Тритон" и 15-тонной БМ "Арбалет". Также завод участвует в кооперации по производству радиоэлектронного оборудования для защиты госграницы.

В настоящее время судозавод ведет в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) строительство для военных госзаказчиков малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) "Гюрза-М" и десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр". В октябре 2018 года ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" презентовало потенциальным заказчикам проект нового ракетного патрульного катера под шифром "Лань".

Напомним, ранее сделку одобрил Антимонопольный комитет.

На 20 ноября в ЧАО намечено проведение внеочередного собрания акционеров компании, на котором планируется обновить учредительные документы.