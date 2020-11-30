Алгоритм добудови житлових комплексів "Аркади" покажуть впродовж двох тижнів
Впродовж двох тижнів буде запропоновано алгоритм добудови житла для інвесторів трьох житлових комплексів банку "Аркада".
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час прес-брифінгу.
За словами Кличка, аудит будівництва трьох ЖК банку "Аркада" вже завершений. Йдеться про "Еврику", "Патріотику" та "Патріотику на озерах", аудит яких анонсували наприкінці серпня.
Результати аудиту зараз знаходяться у МВС, СБУ та Нацбанку.
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Нагадаємо:
26 серпня мер Києва Віталій Кличко доручив ХК "Київміськбуд" здійснити аудит житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" Фонду фінансування будівництва (ФФБ) під управлінням банку "Аркада" з метою завершення будівництва об'єктів.
Міністерство внутрішніх справ спільно з Київською міською державною адміністрацією планує розробити спрощену систему введення в експлуатацію тих будинків, які були кинуті забудовниками.
Економічна правда
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