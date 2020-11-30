ВАКС не відсторонив детективів НАБУ у справі "Роттердам+"

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнила заяви адвокатів про відвід детективів НАБУ у справі "Роттердам+".

Про це повідомляє прес-служба ВАКС у Facebook.

Зазначається, що ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст із мотивами суду оголосять 4 грудня 2020 року о 15:30.

Нагадуємо:

У серпні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про її закриття справи "Роттердам+".

Наприкінці жовтня Вищий антикорупційний суд поновив розгляд цієї справи.

У жовтні НАБУ зверталося до Генпрокурорки Ірини Венедіктової щодо поновлення справи, проте вона скаргу не задовольнила.

11 листопада Вищий антикорупційний суд не задовольнив заяву про відвід прокурора Антикорупційної прокуратури у справі так званої формули "Роттердам+", за допомогою якої формувалася ціна на електроенергію.

"Роттердам+" - методика визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, затверджена у березні 2016 року. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Економічна правда