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Суд не відвів прокурора САП у справі "Роттердам+"

Середа, 11 листопада 2020, 17:13
 

Вищий антикорупційний суд не задовольнив заяву про відвід прокурора Антикорупційної прокуратури у справі так званої формули "Роттердам+", за допомогою якої формувалася ціна на електроенергію. 

Про це повідомляє Вищий антикорсуд. 

Так, у середу, 11 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив заяву детектива НАБУ про відвід прокурора САП Офісу Генпрокурора у справі "Роттердам+.

"Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Вона набирає законної сили з моменту її проголошення", - йдеться у повідомленні.

Повний текст ухвали буде проголошений 16 листопада 2020 року о 16:30.

Нагадуємо:

У серпні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про її закриття справи "Роттердам+".

Наприкінці жовтня Вищий антикорупційний суд поновив розгляд цієї справи. 

У жовтні НАБУ зверталося до Генпрокурорки Ірини Венедіктової щодо поновлення справи, проте вона скаргу не задовольнила. 

"Роттердам+" - методика визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, затверджена у березні 2016 року. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Економічна правда

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вугілля електроенергія

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