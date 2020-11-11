Суд не відвів прокурора САП у справі "Роттердам+"
Вищий антикорупційний суд не задовольнив заяву про відвід прокурора Антикорупційної прокуратури у справі так званої формули "Роттердам+", за допомогою якої формувалася ціна на електроенергію.
Про це повідомляє Вищий антикорсуд.
Так, у середу, 11 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив заяву детектива НАБУ про відвід прокурора САП Офісу Генпрокурора у справі "Роттердам+.
"Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Вона набирає законної сили з моменту її проголошення", - йдеться у повідомленні.
Повний текст ухвали буде проголошений 16 листопада 2020 року о 16:30.
Нагадуємо:
У серпні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про її закриття справи "Роттердам+".
Наприкінці жовтня Вищий антикорупційний суд поновив розгляд цієї справи.
У жовтні НАБУ зверталося до Генпрокурорки Ірини Венедіктової щодо поновлення справи, проте вона скаргу не задовольнила.
"Роттердам+" - методика визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, затверджена у березні 2016 року. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
Економічна правда
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