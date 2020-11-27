У жовтні загальна заборгованість по зарплаті зросла на 6,5% – Держстат

У жовтні 2020 року загальна заборгованість з виплати зарплати виросла на 6,5% і станом на 1 листопада становить 3,792 млрд грн.

Про це свідчать дані Держстату.

За даними відомства, у жовтні на 8,9% зросла заборгованість по зарплаті працівникам економічно активних підприємств - на 1 листопада цього року вона становить 2,526 млрд грн.

При цьому, у жовтні скорочення заборгованості по зарплаті зафіксували у Рівненській (на 12,8%), Чернівецькій (9,2%), Кіровоградській (8,7%), Тергопільській (7,6%), Дніпропетровській (2,1%), Київській (0,8%), Закарпатській та Одеській (0,6%) обсластях.

Водночас у жовтні фіксувалось зростання заборгованості із виплати зарплати у наступних областях: у Луганській (на 59,5%), Львівській (26,6%), Івано-Франківській (24,3%), Хмельницькій (24,3%), Донецькій (12,6%), Херсонській (7,3%), Запорізькій (5,1%), Чернівецькій (3,7%), Черкаській (2,1%), Харківській і Миколаївській (1,4%), Полтавській (1,2%), Сумській (0,8%), Вінницькій (0,3%). У Києві - на 2,6%.

Нагадуємо:

З першого вересня мінімальна заробітна плата становить 5 000 гривень.

Порівняно з серпнем реальна заробітна плата в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,3%. За рік вона підвищилась на 9,7%.

У жовтні 2020 року реальна заробітна плата в Україні порівняно з жовтнем минулого року зросла на 10,6%, до вересня цього року зарплата зросла на 0,5%.

Економічна правда