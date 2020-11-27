Пакет підтримки бізнесу Рада має ухвалити якнайшвидше – ОП

Верховна Рада мала б якнайшвидше ухвалити ініційований президентом Зеленським пакет законопроєктів щодо підтримки підприємців на випадок посилення карантинних заходів, щоб уряд міг до кінця року надати кошти бізнесу.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає прес-служба Офісу.

"Президент вніс до парламенту пакет законопроєктів, який стосується підтримки бізнесу у випадку, якщо буде запроваджений локдаун. Обсяг цієї підтримки до кінця року, який планується надати і ФОПам, і працівникам ФОПів, і безпосередньо самим підприємствам, сягає від 12 до 15 мільярдів гривень", - сказала Ковалів.

За її словами, це вже третій пакет допомоги для підприємців від початку року. Навесні вона спрямовувалася на підтримку малого й середнього бізнесу, зокрема через програму доступних кредитів "5-7-9%", за якою вже видано позики на суму 13,5 млрд грн.

Вона також зазначила, що у проєктах законів, ініційованих президентом, чітко зазначені суми допомоги, зокрема 8 тис грн для ФОПів та кожного найманого працівника. Підприємствам, чия діяльність забороняється на час карантину, компенсуватиметься сплата ЄСВ. А програма кредитування "5-7-9%" буде продовжена та розширена.

"Буду звертатися до депутатів, щоб разом обговорити, аби проголосувати цей законопроєкт, і з ковідного фонду встигнути до кінця року видати цей пакет підтримки тому бізнесу, який постраждає у разі впровадження локдауну", - додала Ковалів.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкти щодо анонсованих заходів підтримки підприємців під час карантину.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що до Ради найближчим часом подадуть законопроєкти щодо заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями, зокрема, ФОПи та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Також президент заявив, що для майже 4 млн українців, які мають податковий борг до 3,06 тис грн, цей борг анулюють.

Економічна правда