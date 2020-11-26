Ефективність британської вакцини від COVID-19 під сумнівом
Вакцина, розроблена Оксфордським університетом та AstraZeneca, могла отримати високі результати ефективності через неналежне проведення випробувань.
Про це повідомляє Bloomberg.
Британська вакцина показала в середньому 70% ефективності на фінальних випробуваннях - максимальна сягала 90%. Так, максимальну ефективність показала частина людей, яка отримала перше з двох щеплень із меншим дозуванням препарату.
Пізніше у компанії визнали, що менше дозування було спричинене помилкою у процесі виробництва.
Також згодом з’ясувалося, що група людей, яка показала високу ефективність складається виключно з людей молодшого віку. Цієї інформації у повідомленні AstraZeneca та університету не було.
В Оксфорді заявили, що коли дослідники помітили використання меншого дозування, після обговорень було вирішено продовжити випробування вже з двома варіаціями.
"Методи визначення концентрація наразі визначені і ми можемо забезпечити дистрибуцію однакових доз ін’єкції", - прокоментували в університеті.
Аналітик Bloomberg Сем Фазелі вважає, що різниця у ефективності скоріше за все була спричинена саме різницею у демографії вибірки для випробування. "У будь-якому разі, справжня ефективність вакцини наразі залишається невідомою", - підсумував він.
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Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що вакцина, розроблена Оксфордським університетом та AstraZeneca показала ефективність у 90% під час фінальних випробувань за умови меншого дозування.
Економічна правда
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