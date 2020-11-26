Ефективність британської вакцини від COVID-19 під сумнівом

Вакцина, розроблена Оксфордським університетом та AstraZeneca, могла отримати високі результати ефективності через неналежне проведення випробувань.

Про це повідомляє Bloomberg.

Британська вакцина показала в середньому 70% ефективності на фінальних випробуваннях - максимальна сягала 90%. Так, максимальну ефективність показала частина людей, яка отримала перше з двох щеплень із меншим дозуванням препарату.

Пізніше у компанії визнали, що менше дозування було спричинене помилкою у процесі виробництва.

Також згодом з’ясувалося, що група людей, яка показала високу ефективність складається виключно з людей молодшого віку. Цієї інформації у повідомленні AstraZeneca та університету не було.

В Оксфорді заявили, що коли дослідники помітили використання меншого дозування, після обговорень було вирішено продовжити випробування вже з двома варіаціями.

"Методи визначення концентрація наразі визначені і ми можемо забезпечити дистрибуцію однакових доз ін’єкції", - прокоментували в університеті.

Аналітик Bloomberg Сем Фазелі вважає, що різниця у ефективності скоріше за все була спричинена саме різницею у демографії вибірки для випробування. "У будь-якому разі, справжня ефективність вакцини наразі залишається невідомою", - підсумував він.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що вакцина, розроблена Оксфордським університетом та AstraZeneca показала ефективність у 90% під час фінальних випробувань за умови меншого дозування.

Економічна правда