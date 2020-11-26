У Федерації профспілок заявили, що законно володіють арештованим судом майном

У Федерації профспілок України заявили, що законно володіють і розпоряджаються майном, яке раніше арештував Печерський районний суд Києва.

Про це на прес-конференції заявив керівник департаменту корпоративних прав та майна ФПУ Дмитро Довганенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Які підстави у суду накладати арешт на це майно? Має бути доведена сумісність завданих збитків, а по-друге, мають бути підстави, що майно, можливо, буде реалізовано.

Наразі ми не знайдемо жодного рієлтора, жодного оголошення, що майно реалізується. Навіщо накладати арешт? Ви здійснюєте розслідування, ви вважаєте, що є підстави, щоб залучити когось до відповідальності - будь ласка, доводьте це", - сказав Довганенко.

Він підкреслив, що на підставі права власності федерація володіє, користується і розпоряджається цим майном.

"Ми законно володіємо, ми законно будували, ми законно реєстрували. Нічого не реалізовуючи і нічого не продаючи", - додав представник Федерації профспілок.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд заарештував низку об'єктів нерухомості, що знаходились у користуванні Федерації професійних спілок України, через підозру у їх незаконному відчуженні у Фонду держмайна.

Прокуратура та Нацполіція звинувачують службових осіб Профспілки у привласненні або заволодінні майном шляхом зловживання службового становища.

В переліку арештованих об'єктів є зокрема: Будинок Профспілок на Майдані Незалежності, Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий Палац), ресторанний комплекс на Трухановому острові, будівля на Контрактовій площі, 10, учбово-спортивна база "Святошин", санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі, санаторії в Ірпіні, Одесі, Куяльнику, інша нерухомість у Києві, Одесі, Ужгороді, Луцьку, Трускавці.

Суд заарештував Будинок Профспілок на Майдані Незалежності, 2 у Києві через борг Федерації профспілок у розмірі 160 мільйонів гривень перед іпотекодержателем.