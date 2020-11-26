Марченко: Проєкт бюджету-2021 збігається з оцінками МВФ

Голова Мінфіну Сергій Марченко "з оптимізмом" оцінює подальшу співпрацю з МВФ, за його словами, підготовлений до другого читання і направлений на розгляд Кабміну проєкт держбюджету-2021 збігається з оцінками Фонду.

Про це він заявив у коментарі ЕП.

"Сьогодні зранку після конструктивних переговорів Міністерство фінансів успішно завершило консультації з Міжнародним валютним фондом щодо проєкту бюджету України на 2021 рік.

Консолідована позиція з МВФ по узгодженню основних позицій - це результат злагодженої роботи Кабінету міністрів за всебічної підтримки Офісу президента, які діяли як єдина команда", - сказав Марченко.

За його словами, основними параметрами перемовин було формування спільного бачення з МВФ основних бюджетних показників в частині доходів та видатків основного фінансового документа країни, та дефіциту.

"Підготовлений до другого читання і направлений на розгляд Кабміну проект бюджету-2021 в цілому збігається з оцінками фахівців Фонду", - додав міністр.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.

Фінального тексту бюджету-2021 досі немає, але він з'явиться на Кабміні найближчим часом - дефіцит бюджету та прогноз по росту ВВП зменшать, а підняття мінімальної зарплати до 6,5 тис грн за місяць перенесуть з середини 2021 року на грудень, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.

Голова комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності Данило Гетманцев припустив, що парламент може не встигнути ухвалити проєкт Закону про державний бюджет на 2021 рік не лише у визначений законодавством строк до 1 грудня, але й взагалі, до кінця поточного року.

Економічна правда