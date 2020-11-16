У світі з’явилася ще одна вакцина від COVID-19 з ефективністю 95% 

Дослідження американської компанії Moderna Inc показують результати у 94,5% ефективності розробленої вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Разом із Pfizer вакцина Moderna Inc може бути авторизована у США вже у грудні, що загалом зробить 60 мільйонів доз доступними вже наприкінці року.

Наступного року уряд США може мати доступ до понад 1 мільярда вакцин за населення у 330 мільйонів.

Нова вакцина має важливу перевагу над вакциною Pfizer. Вона не потребує наднизьких температур для транспортування та зберігання, що робить її розподіл легшим.

Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20. Натомість для вакцини Pfizer необхідна температура транспортування сягає -70 градусів Цельсія.

Компанія очікує виготовити близько 20 мільйонів доз до кінця 2020 року.

Економічна правда