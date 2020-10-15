Як зміняться соціальні видатки у 2021 році

Останнім часом у ЗМІ різні "телеексперти" розповідають про урізання соціальних витрат у проекті бюджету-2021. Хочу розвіяти ці міфи і наголосити, що у Мінфіні передбачили в документі достатній рівень соціального захисту людей в умовах пандемії.

Аби це усвідомити, достатньо переглянути основні статті видатків на фінансування пільг, житлових субсидій, соціальних та пенсійних виплат і переконатися, що у більшості випадків ці показники є вищими, ніж у поточному році.

Зростання прожиткового мінімуму у 2021-му відбудеться вищими темпами, ніж показник прогнозного індексу споживчих цін. Він зросте на 9,3% (грудень 2021-го – до грудня 2020-го при інфляції 7,3%).

Загалом видатки на соціальний захист людей буде збільшено. У проекті держбюджету-2021 на ці потреби закладено 322,8 млрд гривень (+5,7 млрд порівняно з 2020-м).

Для виплати державних соціальних допомог та компенсацій у 2021-му передбачено 67,5 млрд гривень (+6,2 млрд).

За рахунок цих коштів 320 тисяч родин отримають одноразову частину допомоги при народженні дитини та усиновленні, а 965 тисяч родин – щомісячну частину допомоги.

Щомісяця 42 тисячі дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, 278 тисяч дітей із багатодітних сімей, 324 тисячі дітей, які виховуються одинокими матерями, 195 тисяч малозабезпечених родин, 470 тисяч осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю також отримають державну соціальну допомогу. Крім того, буде надано майже 296 тисяч "пакунків малюка".

Багато точиться розмов про скорочення фінансування пільг і житлових субсидій. Водночас у видатках бюджету-2021 на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу передбачено 36,6 млрд гривень.

У 2021 році плануємо надати пільги та житлові субсидії майже 5 млн домогосподарств. Ці витрати обраховані відповідно до фактичної потреби та реальної кількості отримувачів цієї державної допомоги у 2020 році.

Водночас загальний обсяг виділених у цьому році коштів становить 36,4 млрд гривень.

На соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пропонуємо спрямувати 2,6 млрд грн (+0,6 млрд).

Передбачили також видатки для забезпечення житлом осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їхніх сімей обсягом 0,6 млрд гривень.

І надалі будемо фінансувати потреби у житлових приміщеннях для сімейних форм виховання дітей. Передбачаємо забезпечити житлом понад 1,4 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для цього регіонам буде перераховано субвенцію загальним обсягом 0,8 млн гривень.

Прогнозний обсяг видатків на пенсійне забезпечення збільшуємо на 1,5 млрд проти 2020-го. Він становитиме майже 204 млрд гривень. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на продовження виплати щомісячної доплати у розмірі 500 гривень 80-річним пенсіонерам, а також – на індексацію пенсій.

Окрім того, з 1 липня 2021-го запроваджуємо щомісячну доплату до пенсії у розмірі 400 грн для пенсіонерів, яким виповнилося 75 років. Доплата стосуватиметься 991 тисяч громадян.

Отже, держава здійснює належну соціальну підтримку своїх громадян і, незважаючи на період карантину та необхідність фінансувати інші важливі видатки, забезпечує вчасність усіх передбачених законодавством виплат.