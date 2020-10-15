У 2021 році соціальні видатки збільшаться на 5,7 мільярда - Мінфін

У проєкті держбюджету-2021 на соціальний захист закладено 322,8 млрд грн - на 5,7 млрд грн більше ніж минулоріч.

Про це наголосив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев у колонці для ЕП.

Він додав, що для виплати державних соціальних допомог та компенсацій у 2021-му передбачено 67,5 млрд гривень (+6,2 млрд).

"Крім того, у 2021 році планується надати пільги та житлові субсидії майже 5 млн домогосподарств. Ці витрати обраховані відповідно до фактичної потреби та реальної кількості отримувачів цієї державної допомоги у 2020 році. Водночас загальний обсяг виділених у цьому році коштів становить 36,4 млрд гривень", - додав Єрмоличев.

Також він наголосив, що прогнозований обсяг видатків на пенсійне забезпечення у держбюджеті-2021 році збільшується на 1,5 млрд гривень проти 2020-го. Він становитиме майже 204 млрд гривень.

"Зазначені кошти будуть спрямовані, зокрема, на продовження виплати щомісячної доплати у розмірі 500 гривень 80-річним пенсіонерам, а також – на індексацію пенсій.

Окрім того, з 1 липня 2021-го запроваджуємо щомісячну доплату до пенсії у розмірі 400 грн для пенсіонерів, яким виповнилося 75 років. Доплата стосуватиметься 991 тисяч громадян", - зазначив заступник міністра.

Також Єрмоличев додав, що на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пропонуємо спрямувати 2,6 млрд грн (+0,6 млрд).

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