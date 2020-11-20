Кабмін у п'ятницю подасть проєкт бюджету-2021 у Раду до другого читання – нардеп
Кабмін у п'ятницю ввечері, 20 листопада, затвердить бюджет-2021 до другого читання і передасть в Раду, а 25 листопада вже буде засідання бюджетного комітету Ради.
Про це повідомив у Telegram нардеп від "Голосу", перший заступник голови комітету Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.
"Сьгодні ввечері (поки 17:00, але напевно буде пізніше) Кабмін затвердить бюджет до другого читання і передасть в Раду. У середу (25/11) о 10:00 вже буде засідання бюджетного комітету Ради", - написав нардеп.
"Нагадаю, що депутатам бюджет до другого читання має бути наданий Кабміном за 10 днів до винесення в зал. Так що початок грудня в самий раз для голосування", - додав він.
Перед цим Железняк написав, що бюджет-2021 "точно поспішатимуть прийняти на першому тижні грудня".
Нагадаємо:
Кабмін передасть до Верховної Ради проєкт держбюджету-2021 до другого читання до кінця цього тижня, заявив представник уряду у Раді Василь Мокан.
Раніше голова комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності Данило Гетманцев припустив, що парламент може не встигнути ухвалити проєкт Закону про державний бюджет на 2021 рік не лише у визначений законодавством строк до 1 грудня, але й взагалі, до кінця поточного року.
Якщо проєкт закону про держбюджет-2021 не приймуть до кінця цього року, це, зокрема, означатиме, що в січні 2021 року не відбудеться запланованого підняття мінімальної заробітної плати з 5 до 6 тис грн, а видатків на фінансування вакцинації від COVID не буде.
Економічна правда
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