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Експерти пояснили наслідки для країни, якщо бюджет-2021 не приймуть вчасно

Середа, 18 листопада 2020, 15:45
 

Якщо проєкт закону про держбюджет-2021 не приймуть до кінця цього року, це, зокрема, означатиме, що в січні 2021 року не відбудеться запланованого підняття мінімальної заробітної плати з 5 до 6 тис грн, а видатків на фінансування вакцинації від COVID не буде.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління КШЕ.

Крім цього, за словами експертів, держава у такому випадку зможе витрачати на видатки не більше 78% від обсягу видатків 2020 року. 

Зазначається, що поведінку держави у випадку, якщо парламент не встиг затвердити бюджет на наступний рік, визначає Бюджетний кодекс України. 

"Логіка такої поведінки - витрачати лише ті кошти, які фактично є у держави. Саме тому, якщо до 31 грудня депутати не встигнуть ухвалити бюджет-2021, то:

  • податки та інші обов'язкові платежі будуть сплачуватись, як і завжди;
  • соціальні норми та стандарти (у т. ч. прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата і т.д.) діятимуть у розмірах та умовах грудня 2020 року);
  • витрачати кошти можна буде лише на ті бюджетні програми, які є у цьому році і одночасно заплановані на наступний рік проєктом закону про держбюджет. Відтак, наприклад, видатків на фінансування вакцинації від COVID не буде - до моменту ухвалення Закону про бюджет на 2021 рік в цілому;
  • обсяг фінансування видатків бюджету у кожному місяці 2021 року не зможе перевищувати 1/12 обсягу видатків цьогорічного держбюджету (за деякими винятками – такими як обслуговування та погашення боргу, а також цільові видатки за рахунок надходжень спецфонду);
  • не можна буде фінансувати значну частину капітальних видатків;
  • позичати кошти можна буде лише для того, аби погашати існуючий борг.

І це - вкрай важливо. Адже в поточному році майже чверть видатків бюджету - 292 млрд грн видатків планують профінансувати саме за рахунок позикових коштів. Якщо проєкт бюджету-2021 не буде затверджено, Мінфін не зможе здійснювати запозичення для покриття дефіциту. А отже, й ресурсу для фінансування видатків у нього буде ще менше", - пояснили економісти.

"Втім, є і гарні новини. Аби не карати місцеві бюджети за безвідповідальність національного парламенту, Бюджетний кодекс передбачає, що субсидії й дотація місцевим бюджетам буде здійснюватись у розмірах, визначених в проєкті Закону про держбюджет-2021", - додали в КШЕ.

Нагадаємо:

Раніше голова комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності Данило Гетманцев припустив, що парламент може не встигнути ухвалити проєкт Закону про державний бюджет на 2021 рік не лише у визначений законодавством строк до 1 грудня, але й взагалі, до кінця поточного року.

Економічна правда

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