Всі розділи
Укр / Рус

Гривня "просіла" до мінімуму з січня 2018 року

Понеділок, 2 листопада 2020, 19:15
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 3 листопада на рівні 28,58 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,29 грн (на 2 листопада - 33,25 гривні).

Зазначимо, що курс гривні до долара знаходиться на найнижчих рівнях з початку 2018 року - 26 січня було зафіксовано курс 28,75 гривні.

Нагадуємо:

2 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,50 - 28,52 гривні.

2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,61 - 28,63 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 2 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 2 листопада 2020, 11:20
Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара 2 листопада 2020, 09:00
НБУ визначив офіційний курс гривні на перший робочий день листопада 30 жовтня 2020, 20:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!