Гривня "просіла" до мінімуму з січня 2018 року
Понеділок, 2 листопада 2020, 19:15
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 3 листопада на рівні 28,58 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,29 грн (на 2 листопада - 33,25 гривні).
Зазначимо, що курс гривні до долара знаходиться на найнижчих рівнях з початку 2018 року - 26 січня було зафіксовано курс 28,75 гривні.
Нагадуємо:
2 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,50 - 28,52 гривні.
2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,61 - 28,63 гривні.
Економічна правда
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