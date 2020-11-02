Гривня "просіла" до мінімуму з січня 2018 року

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 3 листопада на рівні 28,58 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,29 грн (на 2 листопада - 33,25 гривні).

Зазначимо, що курс гривні до долара знаходиться на найнижчих рівнях з початку 2018 року - 26 січня було зафіксовано курс 28,75 гривні.

Нагадуємо:

2 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,50 - 28,52 гривні.

2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,61 - 28,63 гривні.

Економічна правда