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Міжбанк: Гривня продовжує знецінюватися

Понеділок, 2 листопада 2020, 17:40
 

2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,61 - 28,63 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,61 - 28,63 гривні;

Євро – 33,27 - 33,29 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 листопада на рівні 28,45 гривні.

2 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,50 - 28,52 гривні.

Економічна правда

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