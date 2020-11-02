Міжбанк: Гривня продовжує знецінюватися

2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,61 - 28,63 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,61 - 28,63 гривні;

Євро – 33,27 - 33,29 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 листопада на рівні 28,45 гривні.

2 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,50 - 28,52 гривні.

Економічна правда