Курс валют на 2 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
2 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,50 - 28,52 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,53 - 28,54 гривні;
Євро – 33,16 - 33,18 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,43 – 28,64 гривні. Євро купують по 32,98 гривні, продають по 33,38 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,53 - 28,60 гривні, євро - 33,17 - 33,29 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 листопада на рівні 28,45 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,25 грн (на 30 жовтня - 33,30 гривні).
Економічна правда
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