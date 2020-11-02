Курс валют на 2 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

2 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,50 - 28,52 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,53 - 28,54 гривні;

Євро – 33,16 - 33,18 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,43 – 28,64 гривні. Євро купують по 32,98 гривні, продають по 33,38 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,53 - 28,60 гривні, євро - 33,17 - 33,29 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 листопада на рівні 28,45 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,25 грн (на 30 жовтня - 33,30 гривні).

Економічна правда