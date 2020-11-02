Ryanair втратила понад 400 мільйонів євро через пандемію

Міжнародний лоукостер Ryanair отримав 411 мільйонів євро збитків у першому півріччі 2020 року.

Про це повідомляє dpa.

За словами гендиректора компанії Майкла О’Лірі, компанія зазнала збитків через різке падіння пасажиропотоку на тлі пандемії коронавірусу.

О’Лірі також вважає, що цьогоріч лише 38 млн пасажирів скористаються послугами ірландського лоукостера, проте додав, що нині дуже важко дати чіткий прогноз через непередбачуваність ситуації на тлі пандемії та заходів, які уряди вживають для боротьби з коронавірусом.

Нагадуємо:

Авіакомпанія "МАУ" унаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 млн доларів збитків та скорочує 900 співробітників.

SkyUp Airlines заявляє про загальну суму збитків за перше півріччя 2020 року у понад 30 млн доларів.