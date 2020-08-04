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SkyUp оцінює збитки у першому півріччі 2020 року в 30 мільйонів доларів

Вівторок, 4 серпня 2020, 11:18
 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines заявляє про загальну суму збитків за перше півріччя 2020 року у понад 30 млн доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу компанії.

У SkyUp додали, що компанії до теперішнього часу вдалося зберегти близько 90% співробітників.

"Ми зараз в очікуванні того, що країни поступово будуть відкривати свої кордони для українських громадян, і ми повернемося до виконання польотів в повному обсязі і відновимо нашу команду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з січня по червень 2020 року авіакомпанія перевезла 568,9 тисяч пасажирів, оперуючи 11 літаками.

Нагадаємо:

Авіакомпанія "МАУ" унаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 млн доларів збитків та скорочує 900 співробітників.

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