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Транзит газу з РФ через Україну за 10 місяців сягнув 45 мільярдів кубометрів

Понеділок, 2 листопада 2020, 11:45
 

Транзит природного газу із РФ через Україну за 10 місяців 2020 року досяг 45 мільярдів кубометрів - це на 38,6% (28,3 млрд кубометрів) менше порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Про це у Facebook повідомив голова ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

За його словами, прогноз транзиту з РФ через ГТС України до кінця року - 55-56 млрд кубометрів.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" у цьому році не встигне використати обумовлені транзитним контрактом потужності, проте буде змушений їх оплатити.

Російська компанія "Газпром" замовила додаткові потужності для транспортування природного газу українською ГТС у Європу в жовтні. 

У грудні 2019 року НАК "Нафтогаз України" та "Газпром" підписали Угоду про надання послуги з організації транспортування природного газу через територію України до 2024 року. 

При цьому, узгоджено обсяги російського газу для транспортування європейським споживачам в межах цієї угоди. 

Так, у 2020 році йдеться про заброньовані потужності в обсязі 65 млрд кубометрів. За такі послуги "Газпром" зобов’язаний сплатити понад 7 млрд доларів.

За 8 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 34,8 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди, що на 42% менше, ніж за цей період минулого року (59,6 млрд куб. м).

Економічна правда

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ГТС транзит газу РФ Газпром

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