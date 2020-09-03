Транзит газу через Україну впав на 42%

За 8 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 34,8 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди, що на 42% менше, ніж за цей період минулого року (59,6 млрд куб. м).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

З початку року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 80%. Зі свого боку ОГТСУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн.

У західному напрямку було протранзитовано 32,4 млрд куб. м газу (-36%). Зокрема, у Польщу – 2,6 млрд куб. м, Словаччину – 23,9 млрд куб. м, Угорщину – 5,9 млрд куб. м.

У трансбалканському напрямку транзит склав 2,33 млрд куб. м (-73%). Із них 0,46 млрд куб. м – у Румунію та 1,87 млрд куб. м – у Молдову.

У ОГТСУ відмічають, що падіння транзиту по південному маршруту ГТС України пов’язане з запуском у січні 2020 року "Турецького потоку", яким доправляється газ з Росії у Туреччину, а звідти в країни Балканського півострову.

Нагадуємо:

Транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ВАТ "Газпром", укладена наприкінці 2019 року строком на пять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / добу) в 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.





