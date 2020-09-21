"Газпром" замовив у "Нафтогазу" додаткові потужності для транзиту

Російська компанія "Газпром" замовила додаткові потужності для транспортування природного газу українською ГТС у Європу в жовтні.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Повідомляється, що "Нафтогаз" отримав додаткові потужності на міждержавних з’єднаннях і послуги з організації транзиту будуть оплачені "Газпромом" додатково до основного транзитного договору.

"Такі потужності "Газпром" оплатить у повному обсязі, це принесе додатковий дохід як Нафтогазу, так і Оператору ГТС України", - йдеться у повідомленні.

Аукціон з розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) та GSA (Польща) 21 вересня 2020 року. Це перший подібний аукціон.

Нагадуємо:

У грудні 2019 року НАК "Нафтогаз України" та "Газпром" підписали Угоду про надання послуги з організації транспортування природного газу через територію України до 2024 року.

При цьому, узгоджено обсяги російського газу для транспортування європейським споживачам в межах цієї угоди.

Так, у 2020 році йдеться про заброньовані потужності в обсязі 65 млрд кубометрів. За такі послуги "Газпром" зобов’язаний сплатити понад 7 млрд доларів.

За 8 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 34,8 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди, що на 42% менше, ніж за цей період минулого року (59,6 млрд куб. м).

Економічна правда