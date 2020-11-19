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В Уряді хочуть "перекинути" 50 мільйонів від Європейського інвестбанку на вакцини від СOVID-19

Четвер, 19 листопада 2020, 15:31
 

Уряд хоче перерозподілити 50 мільйонів євро, отримані в рамках спільної з Європейським інвестбанком програми з розвитку інфраструктури, на майбутні вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Європейський інвестиційний банк готовий розглянути можливість перерозподілу 50 мільйонів євро з "Програми розвитку муніципального транспорту в Україні" на боротьбу з COVID-19.

"Також будемо вдячні за якнайшвидший розгляд питання щодо використання коштів за цією програмою на закупівлю вакцини проти COVID-19. Ми розраховуємо закупити ефективну та безпечну вакцину, яка матиме прекваліфікацію ВООЗ, щоб провакцинувати частину населення щойно з’явиться така змога", — розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо:

Наразі здійснюється спільна з ЄІБ програма "Міський громадський транспорт України" з кредитною лінією у 200 мільйонів євро.

У грудні Мінінфраструктури очікує отримати ще 200 мільйонів євро для другої частини програми оновлення муніципального транспорту.

Один з проєктів, "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)", спрямований на відновлення інфраструктури у Луганській області.

Економічна правда

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інфраструктура коронавірус ЄІБ

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