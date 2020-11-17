Офіційний курс гривні до долара тримається на одному рівні третій день поспіль
Вівторок, 17 листопада 2020, 20:45
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 18 листопада на рівні 28,11 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро послабився та встановився на рівні 33,40 грн (на 17 листопада - 33,24 гривні).
Нагадуємо:
17 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні.
17 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.
Економічна правда
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