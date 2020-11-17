Офіційний курс гривні до долара тримається на одному рівні третій день поспіль

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 18 листопада на рівні 28,11 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро послабився та встановився на рівні 33,40 грн (на 17 листопада - 33,24 гривні).

Нагадуємо:

17 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні.

17 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

Економічна правда