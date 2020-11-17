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Гривня стабільна на закритті міжбанку

Вівторок, 17 листопада 2020, 19:50
 

17 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,12 - 28,14 гривні;

Євро – 33,38 - 33,40 гривні.

Нагадуємо:

17 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні.

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 17 листопада на рівні 28,11 гривні.

Економічна правда

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