Гривня стабільна на закритті міжбанку
Вівторок, 17 листопада 2020, 19:50
17 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,12 - 28,14 гривні;
Євро – 33,38 - 33,40 гривні.
Нагадуємо:
17 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні.
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 17 листопада на рівні 28,11 гривні.
Економічна правда
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