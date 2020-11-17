Курс валют на 17 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

17 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,08 - 28,10 гривні;

Євро – 33,33 - 33,35 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,08 – 28,29 гривні. Євро купують по 33,05 гривні, продають по 33,44 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,19 - 28,25 гривні, євро - 33,18 - 33,28 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 17 листопада на рівні 28,11 гривні.

Економічна правда