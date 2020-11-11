Уряд розширить низку програм з підтримки бізнесу через "карантин вихідного дня" - Шмигаль

Уряд готовий відновити та розширити окремі програми для підтримки бізнесу, що постраждає найбільше через посилення карантинних обмежень.

Про це Прем’єр-міністр заявив під час засідання Кабміну.

Він наголосив, що "десятки країн Європи з потужними медичними системами запроваджують нові локдауни", та економіка України не витримає повного локдауну.

Це стало поштовхом до впровадження "збалансованого варіанту", тобто "карантину вихідного дня".

"Нові обмеження неприємні та болісні для багатьох представників бізнес-спільноти, що зайняті у ресторанній, розважальній та культурній сферах. Уряд готовий підставити плече, аби підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня", - прокоментував він рішення Кабміну.

За словами Прем’єра, наступні програми будуть розширені:

компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;

програма портфельних гарантій (до 80% кредиту буде покриватися державою).

можливість застосування механізму визнання "карантину вихідного дня" форс-мажорною обставиною;

продовження реалізації програми доступних кредитів "5-7-9%", яка дає змогу отримати рефінанс під 0%.

Нагадаємо:

У середу, 11 листопада Кабінет міністрів запровадив в Україні так званий карантин вихідного дня.

Біля Кабінету Міністрів у цей же час проходить акція рестораторів #МаюПравоПрацювати проти запровадження "карантину вихідного дня".

У Європейській Бізнес Асоціації вже заявили, що жорсткий локдаун і закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі.

Економічна правда