Ціна вакцини від COVID-19 буде нижче ринкової 

Фармкомпанія BioNTech, що напередодні заявила про 90% ефективності своєї вакцини, планує встановити ціну нижче типово ринкового рівня.

Про це повідомляють Reuters.

Голова стратегічного відділу BioNTech Раян Річардсон заявив, що компанія буде диферинціювати ціну за регіонами та фіксуватиме її на рівні, нижче з ринковий. Також вона відображатиме фінансові ризики приватних інвесторів.

"Ми намагалися досягти балансу, що би водночас враховував капітал та інвестиції, необхідні для інновацій. Ми також плануємо встановити ціну значно нижче за ринковий рівень з урахуванням ситуації, у якій знаходимось та з метою забезпечення широкого доступу у всьому світі", - сказав Річардсон.

Нагадаємо:

Фармкомпанії Pfizer та BioNTech у понеділок, 9 листопада, заявили про ефективність тестованої вакцини у 90%.

Відразу після оголошення про вакцину ринкові індекси та ціни на нафту почали стрімко зростати.