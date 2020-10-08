Інвестори "зеленого" тарифу готуються розморозити позови до України через невиплати

Інвестори у відновлювану енергетику України розморожують раніше підготовлені позови до країни через невиконання урядом узятих на себе зобов'язань у частині оплати виробленої електроенергії.

Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, передає Інтерфакс-Україна.

"Коли інвестори підписали меморандум, вони зупинили процес підготовки подання позовів у міжнародні арбітражі, повіривши уряду. Сьогодні ситуація змінюється", - сказав він.

У свою чергу директор Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк повідомила, що рівень розрахунків ДП "Гарантований покупець" із ВДЕ-генерацією за вересень становить лише 27,8%. При цьому ДП прогнозує, що до кінця року обсяг необхідних виплат сягне 56%.

У зв'язку з цим, зазначила вона, найближчим часом необхідно виправити цю ситуацію з невиконанням урядом України узятих на себе зобов'язань у частини відновлення платіжної дисципліни "Гарантованого покупця" " ("ГарПок"), а також забезпечення надійних джерел фінансування для щомісячних виплат виробникам "зеленої" електроенергії.

"Невиконання цих умов призведе до того, що поновиться підготовка до подання позовів в арбітражі за двосторонніми інвестиційними договорами та енергетичною хартією (...) Наразі підстав для відновлення цієї підготовки достатньо", - сказала Гуменюк.

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Нагадуємо:

21 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

31 липня президент Володимир Зеленський підписав закон.

У серпні за позовом 47 народних депутатів Конституційний суд відкрив провадження у справі щодо конституційності закону про "зелені" тарифи

Закон, зокрема, передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.