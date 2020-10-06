Аудит "Нафтогазу": Держаудитслужба не пояснила, яку саме інформацію ЗМІ вважає суб’єктивною

Держаудитслужба заявила, що дійсно провела контрольний захід на "НАК Нафтогаз", при цьому не пояснила, яку саме інформацію, "висвітлену у деяких ЗМІ", вважає суб’єктивною і що саме не відповідає дійсності.

Позиція відомства оприлюднена на сторінці у Facebook.

"Держаудитслужба дійсно провела контрольний захід на АТ "НАК "Нафтогаз України", узгоджувальні процедури завершені та процедуру реалізації матеріалів тільки розпочато.

Хотіли б звернути увагу громадськості та засобів масової інформації, що до Держаудитслужби не надходило жодного запиту про надання інформації чи роз’яснень про зазначений контрольний захід", - йдеться у повідомленні.

У Держаудитслужбі додали, що не підтверджують інформацію, висвітлену у ЗМІ, назвавши її суб’єктивною думкою автора і такою, що не відповідає дійсності, але не уточнили, про яку саме інформацію йдеться.

За даними ЕП, звіт Держаудитслужба публікувати не буде, його передадуть правоохоронним органам.

Раніше у "Нафтогазі" заявили, що занепокоєні зауваженнями Держаудитслужби щодо ведення фінансової і бухгалтерської звітності з жовтня 2018 до кінця 2019 року, проте заперечили проти окремих висновків держаудиторів, зокрема, про несвоєчасну виплату дивідендів.

У компанії додали, що "формальні проблеми зі звітністю є". "І причина такої ситуації - протиріччя, закладені в 2018 році тодішнім урядом щодо діяльності Нафтогазу. Нинішньому, який отримав цю спадщину, доведеться вирішувати накопичені проблеми.

Так, в першу чергу саме уряд має вирішити ці законодавчі колізії. Наприклад, український закон вимагає, щоб ми дотримувалися міжнародних стандартів звітності та нараховували резерв на сумнівну заборгованість, а з іншого боку - аудитори ставлять нам це в порушення", - зазначають в "Нафтогазі".

На твердження про те, що компанія не виконала плани зі збільшення видобутку у "Нафтогазі" відповіли, що не змогли інвестувати у розробку нових родовищ, оскільки фінплан 2018 року не був затверджений тодішнім урядом.

"Нафтогаз сплачує всі податки та дивіденди державі. Вчасно і за законом. Більш того, коли держава потребує грошей, ми сплачуємо дивіденди наперед.

Нафтогаз нібито не сплатив дивіденди з частини реалізованого газу? Але ж за цей газ з компанією ніхто не розрахувався. Це газ, який незаконно відбирали з системи під час попередніх опалювальних сезонів. Ми сплатили з нього ренту, ПДВ, податок на прибуток, але так і не отримали за нього гроші від контрагентів. Неможливо сплатити дивіденди з непогашених боргів, а їх на сьогодні вже 100 мільярдів гривень", - йдеться у заяві компанії.

Водночас у понеділок, 5 жовтня, голова Держаудитслужби Геннадій Пліс в інтерв’ю журналістам заявив, що за 9 місяців поточного року в результаті перевірок було встановлено порушень на 378 млрд гривень, а втрати становили 78 млрд гривень.

На уточнююче питання щодо найбільших порушників він наголосив: "Нафтогаз", "Укртрансгаз", ДФС, ДПС, ДМС – ви всі ці служби знаєте. Зараз закінчені перевірки по всіх цих об’єктах і там встановлено 5-10 млрд гривень порушень, на підприємствах "Нафтогазу" 185 млрд гривень порушень", - сказав Пліс.

Він додав, що кримінальні справи по матеріалам Держаудитслужби вимірюються сотнями.

"З початку року порушено 157 кримінальних справ – це те, що я пам’ятаю. Ці справи стосуються перших осіб установ і організацій і, звичайно, саме вони є причетними до цих порушень і фігурують у кримінальних справах", - підсумував Пліс.

Нагадаємо:

Раніше ЕП повідомила, що ревізори Держаудитслужби нарахували недоліків та фінансових порушень у роботі "Нафтогазу" на понад 225 млрд гривень, що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн.

Читайте детальніше у матеріалі: "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання

Економічна правда