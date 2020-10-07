Гривня зміцнюється другий день поспіль

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 8 жовтня на рівні 28,32 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,33 грн (на 7 жовтня - 33,48 гривні).

Читайте також: Операція "Девальвація": як Нацбанк знецінює курс гривні

Нагадуємо:

7 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.

7 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

Економічна правда