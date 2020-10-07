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Курс валют на 7 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Середа, 7 жовтня 2020, 11:11
 

7 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,33 - 28,35 гривні;

Євро – 33,32 - 33,34 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,27 – 28,46 гривні. Євро купують по 33,04 гривні, продають по 33,51 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,35 - 28,41 гривні, євро - 33,18 - 33,34 гривні.

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