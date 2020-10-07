Курс валют на 7 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Середа, 7 жовтня 2020, 11:11
7 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,33 - 28,35 гривні;
Євро – 33,32 - 33,34 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,27 – 28,46 гривні. Євро купують по 33,04 гривні, продають по 33,51 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,35 - 28,41 гривні, євро - 33,18 - 33,34 гривні.
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