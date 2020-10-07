Гривня зміцнилась на валютному ринку

7 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,30 - 28,32 гривні;

Євро – 33,30 - 33,33 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,25 – 28,45 гривні. Євро купують по 33,03 гривні, продають по 33,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,31 - 28,38 гривні, євро - 33,17 - 33,27 гривні.

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Нагадаємо:

7 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.

Економічна правда