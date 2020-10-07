Новини 7 жовтня: Вітренко реагує на збитки "Нафтогазу", уряд скасовує Книгу скарг, Польща штрафує "Газпром" на мільярди євро

Про реакцію Вітренка на збитки "Нафтогазу". Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що його команда попереджала керівництво про можливі збитки компанії, але їх "не послухали і навпаки звільнили".

Про Абромавичуса та його звільнення. Колишній гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що у нього була домовленість з командою і президентом, що він буде працювати 2-3 місяці, щоб стабілізувати ситуацію всередині концерну.

Про скасування Книги скарг та пропозицій. Офіційно набув чинності наказ Мінекономіки, який остаточно скасовує обов'язковість ведення Книги відгуків та пропозицій.

Про штраф "Газпрому". Польське Управління із захисту конкуренції і споживачів оштрафувало російську компанію "Газпром" на 29 мільярдів злотих (понад 6 млрд євро) через відсутність співпраці в ході антимонопольного розслідування щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про кандидата в правління НБУ. На посаду заступника голови Національного банку претендує звільнений голова департаменту ліцензування НБУ Олександр Завадецький.

Ексклюзив ЕП

Підвищення податків та повернення перевірок бізнесу: які зміни готує уряд у 2021 році

Міністерство фінансів пропонує скасувати мораторій на проведення перевірок бізнесу, який повинен був діяти до завершення карантину. Наступного року урядовці також хочуть скасувати банківську таємницю, переглянути сплату ПДВ та підвищити деякі податки.

