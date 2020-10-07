Вітренко про збитки "Нафтогазу": Ми попереджали, нас не послухали і навпаки звільнили

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що його команда попереджала керівництво про можливі збитки компанії, але їх "не послухали і навпаки звільнили". За його словами, у нинішній ситуації "Нафтогазу" потрібно бути рушійною силою справжніх європейських реформ та боротьби з РФ, але для цього потрібен компетентний та чесний менеджмент.

Про це він написав у Facebook, коментуючи ситуацію про 11,5 мільярдів збитків "Нафтогазу" ща перше півріччя.

"Мої коментарі? Коли я займався стратегією Нафтогазу, ми не "планувавали" збитки. При цьому ми попереджали, що так може бути, пропонували конкретні кроки, щоб так не сталося. Нас не послухали і навпаки звільнили. Зауважу, що збитки у Нафтогазу були б ще у 2019 році, якби їх не перекрили рекордні прибутки за моїм напрямом відповідальності (транзит газу)", - зазначив Вітренко.

"Тепер ми бачимо 11,5 млрд збитків за перше півріччя і "плановані" мільярдні збитки у наступних роках. І це при тому, що оптова ціна газу в Україні є вищою за європейську, а наші пропозиції щодо того, як її знизити у ринковий спосіб, а також як заробити для України більше 17 мільярдів доларів, не реалізуються (тому ще не подобається Газпрому та Путіну особисто?).

Так, мені неприємно бачити, що втрачає держбюджет і споживачі переплачують за газ. Але це питання до правління Нафтогазу, наглядової ради, прем'єр-міністра та президента. Вони між собою про щось домовилися, тому і питання до них", - додав він.

За його словами, прибутковість Нафтогазу, як і будь-якої іншої компанії, залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів.

"Про те, що у Нафтогазу буде складна зовнішня ситуація ми казали правлінню і наглядовій раді давно. Зниження попиту на природний газ, відокремлення оператора газотранспортної системи, проблеми з оплатою за газ для потреб населення, борги тощо. У такій ситуації Нафтогазу потрібно бути рушійною силою справжніх європейських реформ та боротьби з Росією, як ми це робили за своїми напрямами роботи в 2014-2019 роках, але для цього потрібен компетентний та чесний менеджмент", - підкреслив колишній виконавчий директор "Нафтогазу".

Перевірку держаудиторів у "Нафтогазі" він пообіцяв прокоментувати наступному дописі.

"Там дуже серйозний скандал, тому мені потрібно ще трохи часу, щоб краще розібратися", - написав Вітренко.

Нагадаємо:

Найближчі чотири роки збитки державної Групи "Нафтогаз" перевищать 21 мільярд гривень.

В першому півріччі 2020 року НАК "Нафтогаз" отримав збиток в сумі 11,5 млрд гривень.

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Економічна правда