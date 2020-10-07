Вітренко про аудит "Нафтогазу": Результати перевірки мають бути опубліковані

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз" та/або аудитори мають опублікувати результати перевірки компанії.

Про це він написав у Facebook.

Зокрема, Вітренко дивується, чому ні Держаудитслужба, ні "Нафтогаз" не публікують результати перевірки компанії, "хоча очевидно", що вони мають ці результати".

"Чому Нафтогаз, який декларує відкритість, не публікує цей документ? Що приховувати? Нафтогаз же публікує звіти, аудиторів, яким він платить, так нехай опублікує й звіт аудиторів, яким він не платить. Якщо там є якісь конфіденційні дані, їх можна замазати (як це робилось при публікації рішень Стокгольмського арбітражу)", - зазначив колишній топ-менеджер "Нафтогазу".

"Чому взагалі це коментую? Тому що хочу наперед сказати, що в мене є свій погляд, відмінний від позиції Нафтогазу, щоб потім мене не звинувачували в тому, що я мовчав, і тому це сприймалося як якась "мовчазна згода". Особливо враховуючи, що це перевірка була за період коли я був в Нафтогазі. І що як людина, яка мала сертифікацію фахівця з міжнародних стандартів обліку (АССА, FCCA) і інші релевантні сертифікації я не мав мовчати.

Я не хотів і не хочу бути частиною брехні і маніпуляцій. Є проблеми - давайте їх відкрито обговорювати, а не приховувати", - пояснив він.

Зокрема, Вітренко згадав про такі виявлені порушення, як продаж газу за заниженими цінами і безпідставна виплата премій правлінню, які "взагалі не коментує "Нафтогаз".

"Продаж газу за заниженими цінами". Тут бракує деталей, але я колись сам казав про такий приклад, коли Нафтогаз продавав компанії ЕРУ газ за ціною, нижче ринкової. ЕРУ потім перепродавала цей газ Укртрансгазу, тобто тому ж Нафтогазу, за ціною вже вище ринкової. Один з власників ЕРУ тоді спочатку отримав достув до конфіденційної інформації Нафтогазу, потім став де-факто керівником цього напряму в Нафтогазі, а потім і де-юре керівником.

Навіть аудитори з КПМГ у своєму звіті так і написали, що газ продавався за ціною нижче ринкової. До речі, їм в компанії сказали (а вони повірили і вирішили не напружуватися з перевірокою?; вони навіть не залучили фахівців з українського права), і аудитори тоді написали, що порушень не виявлено. Тобто газ продавався по ціні нижче ринкової, але порушень не виявлено:) А от тепер державні аудитори можливо все ж таки самі перевірили відповідність законодавству і вирішили, що порушення були", - написав Вітренко.

Щодо "безпідставних виплат премій правлінню" він заявив, що ніколи не був був членом правління і тому його премій це не стосується.

"При цьому нагадаю, що і я, і члени моєї команди неодноразово писали про те, що в Нафтогазі немає нормальної системи управління результатами (performance management). Але це "всіх", мабуть, влаштовує.

Скажу більше, я маю підстави вважати, що у випадку з моєю премією за перемогу у Стокгольмському арбітражі не було б такого негативного резонансу, якби в Нафтогазі була завчасно створена прозора і справедлива система винагороди всіх керівників у відповідності до їхнього особистого вкладу", - додав він.

На таке виявлене порушення, як невиконання концепції розвитку газовидобувної галузі, Вітренко заявив, що у наглядовій раді та правлінні компанії "немає жодного профільного фахівця з видобутку газу (з нафтогазовою освітою та виробничим досвідом)".

"При цьому спочатку у 2019 році Нафтогаз взагалі приховував, що добовий видобуток почав скорочуватися, а потім його топ-менеджер почав публічну кампанію у стилі басні Езопа про лисицю та "зелений" виноград. Але питання навіть в іншому. Держава ж не може спиратися тільки на виправдання керівника Нафтогазу, чому стратегічно важлива програма збільшення видобутку була провалена", - додав Вітренко.

Нагадаємо:

Раніше ЕП повідомила, що ревізори Держаудитслужби нарахували недоліків та фінансових порушень у роботі "Нафтогазу" на понад 225 млрд гривень, що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн.

У "Нафтогазі" заявили, що занепокоєні зауваженнями Держаудитслужби щодо ведення фінансової і бухгалтерської звітності з жовтня 2018 до кінця 2019 року, проте заперечили проти окремих висновків держаудиторів, зокрема, про несвоєчасну виплату дивідендів.

У компанії додали, що "формальні проблеми зі звітністю є".

Держаудитслужба заявила, що дійсно провела контрольний захід на "НАК Нафтогаз", при цьому не пояснила, яку саме інформацію, "висвітлену у деяких ЗМІ", вважає суб’єктивною і що саме не відповідає дійсності.

За даними ЕП, звіт Держаудитслужба публікувати не буде, його передадуть правоохоронним органам.

Читайте детальніше у матеріалі: "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання

Економічна правда