В 2020-2023 роках збиток "Нафтогазу" становитиме 21 мільярд – Мінфін
Найближчі чотири роки збитки державної Групи "Нафтогаз" перевищать 21 мільярд гривень.
Про це Міністерство фінансів зазначає у звіті про фіскальні ризики, який додається до проєкту закону "Про державний бюджет на 2021 рік".
За розрахунками Мінфіну, в 2020 році збитки НАКу перевищать 4,2 млрд грн, в 2021 році – 7,5 млрд грн, в 2022 році – 5,4 млрд грн, а в 2023 році – 4,4 млрд грн.
"Моделювання діяльності Групи "Нафтогаз" здійснювалось на підставі прогнозів "НАК "Нафтогаз України" щодо обсягів та цін реалізації продукції в 2020 – 2023 роках", - зазначається у звіті.
У 2020 році порівняно із 2019 роком очікується значне зниження обсягів реалізації газу усім категоріям споживачів (на 11,2 млрд куб м, або на 37,6%) та у 2021 році – ще на 1 млрд куб м, або на 5,5% порівняно із 2020 роком. Зростання обсягів реалізації в 2022 – 2023 роках не передбачається.
Міністерство фінансів здійснювало моделювання за трьома сценаріями (базовий, стресовий та оптимістичний). Збитковість НАКу у 2020 – 2023 роках очікується в кожному з них.
Нагадаємо, в першому півріччі 2020 року НАК "Нафтогаз" отримав збиток в сумі 11,5 млрд гривень.
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Економічна правда
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