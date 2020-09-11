Найєм: Керівник "Укроборонпрому" ще місяць тому написав заяву про звільнення

Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм підтвердив, що керівник держконцерну Айварас Абромавичус написав заяву про звільнення.

Про це він написав у Facebook.

"Останніми днями у ЗМІ шириться інформація про зміну керівництва "Укроборонпрому". Це дійсно так. Місяць тому Айварас Абромавічус написав заяву про звільнення, і новий генеральний директор концерну має бути призначений президентом за поданням прем'єр-міністра, яке згідно повідомленнями журналістів, вже передано до Офісу президента", - зазначив Найєм.

"У зв'язку з цим багато хто ставить питання, чи залишиться працювати в Концерні нинішня команда.

Очевидно, у нового керівника буде право формувати свою команду, впроваджувати свою культуру управління і реалізовувати своє бачення реформи. У той же час "Укроборонпром" - не приватна власність, а державна компанія, перед якою стоїть чітке і зрозуміле завдання: виробництво якісних озброєнь і військової техніки для потреб армії", - додав він.

Нагадаємо:

9 вересня зранку прем'єр Денис Шмигаль провів співбесіду із Сергієм Тихоновим та передав подання на його призначення гендиректором "Укроборонпрому" в Офіс президента.

Посли країн "Великої сімки" нагадали Україні про необхідність дотримуватися принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), обираючи керівників концерну "Укроборонпром".

Раніше Железняк повідомляв, що у найближчі дні посаду голови "Укроборонпрому" залишить Айварас Абромавичус, замість нього призначать завідувача відділу безпеки та оборонно-промислового комплексу Офісу президента і нардепа 3-го скликання від партії Наталії Вітренко Сергія Тихонова.

Зазначимо, що Сергій Тихонов у 1998-2002 роках був нардепом 3 скликання, обирався за списками Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко (№9 у списку), у 1999 році вийшов з фракції.

У 2002 році балотувався у Раду від блоку "За єдину Україну!", № 89 в списку (виборчий список блоку тоді очолив В. Литвин, серед інших відомих політиків, які входили до виборчого списку блоку - В. Бойко, Г. Кірпа, Д. Табачник, Т. Васадзе, Л. Супрун, С. Бубка).

Економічна правда