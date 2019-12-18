Смолій натякнув на синхронність тез голови Ради НБУ та Коломойського

Яків Смолій та Богдан Данилишин

Більшість членів Ради Національного банку продукують негативну оцінку політиці НБУ, що є сюрпризом для іншої частини Ради і суперечить економічній логіці.

Про це написав голова НБУ Яків Смолій на своїй сторінці у Twitter.

"Вже вдруге за два тижні частина Ради НБУ продукує негативну оцінку політиці НБУ, що стає не лише сюрпризом для іншої частини Ради, а й суперечить економічній логіці", – написав Смолій.

Він порівняв тези, які продукує Рада НБУ на чолі з Богданом Данилишиним, із тезами мітингарів під будівлею НБУ.

"Яка дивна співзвучність із лозунгами мітингу під стінами НБУ, які лунають для дискредитації НБУ і наших реформ" – заявив очільник регулятора.

Нагадаємо, під стінами Національного банку на вулиці Інститутській тривають мітинги, які, на думку НБУ, проплачені екс-власниками виведених з ринку банків, зокрема, Ігорем Коломойським, для тиску на Національний банк та дискредитації реформи фінансового сектору.

Член Ради НБУ Віктор Козюк вважає, що Рада НБУ втягнута в політичні протистояння.

На його думку, Рада НБУ як колегіальний орган підмінена більшістю, яка ігнорує процедури і не залучає Раду як колегіальний орган до обговорення питань порядку денного.

"Сьогоднішнє засідання (відбулось 17 грудня – ред), як і минуле, відбулося з порушенням регламенту. Проєкти рішень не містили оцінки діяльності правління. Проєкт рішення був взятий за основу, далі рекомендації були взяті за основу, далі рекомендації проголосовані в цілому, а далі в проект рішення було включено питання про визнання незадовільного впливу монетарної політики на соціально-економічний розвиток", – написав Козюк на своїй сторінці у Facebook.

"Окремі рекомендації мають лобістський характер, тональність обговорення та тональність (і масштаб) рекомендацій не відповідають тональності оцінок. А тому наступні рішення швидше за все будуть допускати підвищення градусу негативу та процедурного маніпулятивного зухвальства", – наголошує Козюк.

Нагадуємо:

5 грудня Рада НБУ визнала діяльність правління Національного банку в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році неефективною та такою, що не відповідає викликам сучасного розвитку України.

17 грудня Рада НБУ схвалила План проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах НБУ.

Крім того, Рада розглянула питання "Про аналіз впливу грошово-кредитної політики на стан соціально-економічного розвитку України".

У заяві Ради йдеться: "... правління Національного банку, проводячи жорстку монетарну політику, в 2019 році не забезпечила, в межах своїх повноважень, підтримку стійких темпів економічного зростання і відновлення кредитування економіки.

Грошово-кредитна політика була запізнілою реакцією на істотні внутрішні і зовнішні шоки, вплив процентної політики на зростання реального ВВП залишався обмеженим, а високі процентні ставки призвели до значного перетоку фінансових ресурсів в державні боргові зобов'язання і посилення дисбалансів в економіці.

... грошово-кредитна політика, що реалізується Правлінням Національного банку, не мала стимулюючого впливу на соціально-економічний розвиток".

Економічна правда