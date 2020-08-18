"Енергоатом" заблокував позапланову антикорупційну перевірку – НАЗК

У Нацагентстві з питань запобігання корупції заявили, що держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" заблокувало позапланову антикорупційну перевірку, яку мало провести НАЗК.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"НАЗК отримало низку повідомлень про можливі порушення на "Енергоатомі" від громадських організацій, народних депутатів, фізичних осіб та ЗМІ. Саме тому було розпочато антикорупційну перевірку підприємства. Проте наших фахівців просто не пустили на територію компанії", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Зазначається, що фахівці агентства склали акт про недопуск до перевірки, який підписав т.в.о. президента підприємства "Енергоатом" Петро Котін.

"Отже, він підтвердив, що підприємство свідомо перешкоджає перевірці.

У зв’язку з цим НАЗК внесе Котіну відповідний припис. У випадку повторного недопуску буде складений адміністративний протокол про невиконання законних вимог НАЗК", - йдеться у повідомленні.

"Це перший випадок, коли НАЗК не допускають до проведення перевірки. Зважаючи на це, припускаємо, що на підприємстві існують системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції.

Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства та безпеку всієї галузі атомної енергетики", - додав Новіков.

Нагадаємо:

Раніше у розслідуванні програми "Схеми" йшлося, що державне підприємство "Центренерго" заробляє мільярди гривень на енергетичному ринку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим наносить збитки державному НАЕК "Енергоатом".

Економічна правда