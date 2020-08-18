В "Енергоатомі" пояснили, чому відмовили НАЗК у проведенні перевірки

В "Енергоатомі" заявили, що відмовили Нацагентству з питань протидії корупції у проведенні позапланової перевірки через порушення правил.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що 17 серпня у приміщенні "Енергоатому" для вручення повідомлення про позапланову перевірку були присутні керівник комісії з перевірки і керівник структурного підрозділу НАЗК.

"Керівник комісії вручив керівнику підприємства повідомлення про позапланову перевірку для ознайомлення. Після цього керівнику комісії поставили уточнювальні запитання - щодо підстав для позапланової перевірки (оскільки саме повідомлення їх не містить), а також про період, який перевіряється. На жаль, жодної відповіді надано не було.

У зв’язку з цим і у повній відповідності до чинного законодавства, а також з урахуванням порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції "Енергоатом" прийняв рішення про недопущення до проведення позапланової перевірки та підписав відповідний акт. При цьому позицію компанії щодо перевірки було зазначено в додатку до акту", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" додали, що їхня позиція відповідає вимогам закону та підзаконного нормативно-правового акту.

"Ми наголошуємо, що відкриті та готові до перевірок з боку будь-яких органів контролю, але за умови, що ці перевірки ґрунтуватимуться на вимогах закону", - додали у компанії.

Нагадаємо:

У Нацагентстві з питань запобігання корупції заявили, що держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" заблокувало позапланову антикорупційну перевірку, яку мало провести НАЗК.

Економічна правда