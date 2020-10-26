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За 5 років українці інвестували у сонячні панелі близько 560 мільйонів євро 

Понеділок, 26 жовтня 2020, 15:55
 

Ринок "зеленої" енергетики зростає: у третьому кварталі 2020 року ще майже 2 тисячі домогосподарств встановили сонячні панелі потужністю 53 МВт.

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

"Таким чином, кількість сімей, що використовують "чисту" електроенергію, зросла на 8% і сягнула 27 623", - вказують у відомстві. Найбільше станцій можна знайти на Дніпропетровщині - там їх налічується майже 4 тисячі загальною потужність 102,73 МВт. 

Тимчасово виконуючий обов'язки директора агентства Костянтин Гура оцінив інвестиції останніх п'яти років у 560 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон, який знижує "зелений" тариф.

Економічна правда

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електроенергія

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