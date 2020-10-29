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Курс гривні до долара знизився до мінімуму за 33 місяці

Четвер, 29 жовтня 2020, 20:20
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 30 жовтня на рівні 28,44 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,30 грн (на 29 жовтня - 33,31 гривні).

Зазначимо, що курс гривні до долара знаходиться на найнижчих рівнях з початку 2018 року - 29 січня було зафіксовано курс 28,55 гривні.

Нагадуємо:

29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,39 - 28,41 гривні.

29 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,44 - 28,46 гривні.

Економічна правда

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