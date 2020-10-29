Закриття міжбанку: гривня послабилась
29 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,44 - 28,46 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,44 - 28,46 гривні;
Євро – 33,22 - 33,23 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,35 – 28,55 гривні. Євро купують по 33,11 гривні, продають по 33,52 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,39 - 28,51 гривні, євро - 33,25 - 33,37 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 29 жовтня на рівні 28,40 гривні.
29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,39 - 28,41 гривні.
Економічна правда
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